Павел Василенко

Португальский специалист Жорже Жезуш официально назначен новым тренером Аль-Насра, клуба, где играет звёздный форвард Криштиану Роналду. Контракт был подписан сроком на один год с возможностью продления, и всё произошло при прямой поддержке и рекомендации португальского нападающего.

Таким образом, Жорже Жезуш возвращается в Саудовскую Аравию, где в прошлом сезоне он одержал историческую серию из 34 побед подряд с Аль-Хилялем и выиграл внутренний «хит» – чемпионат, Кубок Короля и Суперкубок.

Несмотря на эти успехи, он расстался с Аль-Хилялем после неудачи в Лиге чемпионов Азии и теперь принимает руководство противниками из Аль-Насра, которые в этом сезоне не выиграли ни одного трофея.

По информации саудовских СМИ, Жезус будет зарабатывать в Аль-Насре около 7 миллионов евро в год. Клуб принял все его требования, включая привлечение личного тренерского штаба и полный контроль над спортивной политикой.

Криштиану Роналду сыграл важную роль в его назначении. Легендарный португалец, который недавно продлил контракт с Аль-Насром до 2027 года, лично предложил кандидатуру Жезуша руководству клуба после расставания с итальянским специалистом Стефано Пиолли.

Жезуш известен своим атакующим стилем игры, высоким прессингом и четко определёнными ролями на поле, и эксперты считают, что его приход может повлиять на игру и результаты Аль-Насра в следующем сезоне.

Кроме Роналду, в составе клуба есть и другие звёзды, такие как Садио Мане и Эмерик Ляпорт.

Для Жезуша это будет 16-я команда, которую он будет тренировать в своей карьере. Он также тренировал такие выдающиеся команды, как Бенфика, Фламенго и Фенербахче.