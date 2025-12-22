Сергей Разумовский

Бавария завершила 2025 год на мажорной ноте, одержав убедительную победу в чемпионате Германии. В воскресном матче 15-го тура Бундеслиги мюнхенцы на выезде не оставили шансов Хайденхайму, разгромив соперника со счетом 4:0.

Фундамент успеха гости заложили ещё до перерыва: в первом тайме отличились Йосип Станишич и Майкл Олисе. Во второй половине встречи Бавария спокойно контролировала ход игры, а ближе к завершению матча довела результат до крупного – свои мячи забили Луис Диас и Гарри Кейн, окончательно закрепив разгром.

Отдельного внимания заслуживает достижение Кейна. Форвард Баварии установил новый рекорд Бундеслиги, став самым быстрым игроком, добравшимся до отметки в 100 результативных действий (голы + ассисты): ему понадобилось всего 78 матчей. По информации Opta, с сезона-2004/05 никто не достигал этого показателя за меньшее количество игр.

Предыдущим рекордсменом был Арьен Роббен – он преодолел рубеж в 100 результативных действий за 119 матчей. Гарри Кейн выступает за Баварию с августа 2023 года, присоединившись к действующему чемпиону Германии, и с тех пор стабильно поддерживает высочайший уровень результативности.