Бавария закрыла 2025 год разгромной победой
Мюнхенцы ушли на зимний перерыв лидерами чемпионата Германии
около 12 часов назад
Фото - Getty Images
Бавария попрощалась с 2025 годом победой. В воскресном матче 15-го тура Бундеслиги мюнхенская команда разгромила на выезде Хайденхайм со счетом 4:0.
Йосип Станишич и Майкл Олисе забили голы в первом тайме, а Луис Диас и Гарри Кейн закрепили победу в конце матча.
Действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу с девятиочковым преимуществом над дортмундской Боруссией.
Бундеслига, 15-й тур
Хайденхайм – Бавария – 0:4
Голы: Станишич, 15, Олисе, 32, Диас, 86, Кейн, 90+2.