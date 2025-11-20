Павел Василенко

Бразильский полузащитник Фернандиньо объявил о решении завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Globo. По этому поводу бывший хавбек донецкого Шахтера объяснил свою мотивацию.

«Я достиг всего, чего только можно было. Теперь пришло время насладиться временем со своей семьей», – заявил Фернандиньо.

40-летний бразилец Фернандиньо играл за Шахтер в 2005-2013 годах, после чего перешел в Манчестер Сити.

В составе «горняков» легионер провел 284 встречи во всех турнирах, забив 53 гола и сделав 57 результативных передач. В 2009 году вместе с донецким клубом Фернандиньо выиграл Кубок УЕФА.

На его счету также два гола и пять результативных передач в составе сборной Бразилии.

Фернандиньо также выступал за Атлетико Паранаэнсе, который является его первой и последней командой в профессиональной карьере.