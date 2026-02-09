Фесюн доволен ролью дублера Ризныка? Вратарь Шахтера раскрыл всю правду о «вратарском цехе»
Молодой кипер рассказал, как он относится к номеру один «горняков»
Кирилл Фесюн. Фото: ФК Шахтер
Вратарь Шахтера Кирилл Фесюн поделился, какие отношения имеет с Дмитрием Ризником в повседневной жизни, несмотря на конкуренцию за место в составе. По словам голкипера, между ними нет напряжения, а соперничество он воспринимает как нормальную и полезную часть профессионального футбола. Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Я давно знаю Дмитрия - мы еще в «Ворскле» были вместе. Вне поля вообще все замечательно, как и на поле. Я считаю, что это здоровая конкуренция. Общаемся, играем в CS вместе. Вообще, атмосфера в вратарском цеху - топ.
