Сергей Разумовский

Шахтер объявил еще двух спарринг-партнеров, с которыми команда встретится во время подготовительных сборов в Турции. Об обновлении расписания контрольных поединков сообщила пресс-служба донецкого клуба.

13 февраля горняков ожидают сразу два матча против представителей Грузии. Первым соперником команды Арды Турана станет вице-чемпион страны Дила — стартовый свисток запланирован на 10:00. Во второй половине дня Шахтер проведет еще один контрольный поединок: в 16:00 донетчане сыграют против Рустави, который недавно повысился в классе и является новичком грузинской высшей лиги.

«Горняки» также напомнили, что оба товарищеских матча Шахтера на турецких сборах будут транслироваться в открытом доступе. На официальном YouTube-канале клуба.

На этом фоне показательна позиция киевского Динамо. Ранее в лагере принципиального соперника оранжево-черных заявили, что не планируют транслировать завершающие спарринги на сборах, объясняя это работой над игровой моделью и тактическими наработками.