Вратарь донецкого Шахтера Кирилл Фесюн накануне матча шестого тура группового этапа Лиги конференций с хорватской Риекой пообщался с журналистами.

«Это очень хорошая сбалансированная команда, агрессивно играет как с мячом, так и без, поэтому завтра будет очень сложно, но мы должны сосредоточиться только на своей игре и делать максимум для победы.

Наша задача – побеждать в каждой игре, делать для этого все возможное. Сначала нужно выиграть завтра, потом спокойно уйти в отпуск, а уже после этого смотреть, какие есть шансы. Нужно побеждать в каждой игре», – цитирует Фесюна клубная пресс-служба.