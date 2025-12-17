Фесюн: «Сначала нужно выиграть у Риеки, затем спокойно уйти в отпуск»
Вратарь оценил ближайшего соперника «горняков»
1 день назад
Вратарь донецкого Шахтера Кирилл Фесюн накануне матча шестого тура группового этапа Лиги конференций с хорватской Риекой пообщался с журналистами.
«Это очень хорошая сбалансированная команда, агрессивно играет как с мячом, так и без, поэтому завтра будет очень сложно, но мы должны сосредоточиться только на своей игре и делать максимум для победы.
Наша задача – побеждать в каждой игре, делать для этого все возможное. Сначала нужно выиграть завтра, потом спокойно уйти в отпуск, а уже после этого смотреть, какие есть шансы. Нужно побеждать в каждой игре», – цитирует Фесюна клубная пресс-служба.
Поединок между Шахтером и Риекой состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву.
«Горняки» занимают второе место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав 12 очков.