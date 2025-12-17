Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран пообщался с представителями СМИ накануне матча шестого тура основного этапа Лиги конференций с хорватской Риекой.

«Завтра мы будем играть против чемпионов, поэтому нам нужно с уважением относиться к этому матчу. У них есть разные планы для обеих фаз игры – атаки и защиты. Что касается физической подготовки, я считаю, мы на похожем уровне с соперником. Риека очень активна в физической борьбе, это сильная команда. Мы очень их уважаем, у них очень уважаемый тренер. Они могут иметь разные планы для построения игры и позиционных атак, разрабатывают разные планы в зависимости от конкретного матча.

Нам нужно правильно действовать в соответствующие моменты, должны быть готовы к этому. И должны уметь реагировать на изменения на поле. Я уже предупредил своих игроков. Мы в хорошем положении, и нам нужно его сохранить, ведь у нас мечты о Лиге конференций, и мы хотим их реализовать.



Во-первых, еще ничего не решено, потому что у нас есть возможность закончить в восьмерке лучших, и именно этого мы стремимся. Во-вторых, я говорил это еще с начала сезона: у нас есть 24 игрока, которые имеют похожий уровень.

В зависимости от матча, от соперника мы прорабатываем разные планы и системы, в зависимости от анализа определяем стартовый состав. Завтра будет так же. На поле выйдет наша лучшая одиннадцатка. Я всегда подчеркиваю эту мысль, потому что это не команда ротации, а команда-семья. Мы настаиваем на концепции «одна команда – одна семья», именно поэтому я еще раз это подчеркиваю», – цитирует Турана клубная пресс-служба.