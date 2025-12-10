Международная федерация футбола официально внесла Черноморец в список команд, которым запрещено регистрировать новых футболистов. Соответствующий пункт появился в перечне клубов, получивших санкции за нарушение финансовых обязательств.

Согласно решению ФИФА, представитель Первой лиги Украины не сможет подписывать и регистрировать новых игроков в течение ближайших трех трансферных окон. Запрет вступил в силу 10 декабря.

Основанием для наказания стали задолженности перед бывшими футболистами и членами тренерского штаба. Именно невыполнение контрактных обязательств привело к наложению дисциплинарных ограничений на клуб.

В текущем сезоне команда Александра Кучера набрала 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Показатели лидеров на данный момент выше: Левый Берег имеет 39 баллов, а Буковина уверенно возглавляет чемпионат с 48 очками.

В своем последнем матче Черноморец потерпел неожиданное выездное поражение от Ворсклы из Полтавы со счетом 0:3. Следующий официальный поединок одесситы проведут уже в 2026 году — 21 марта команда на домашнем стадионе сыграет против ЮКСА.

Также, Черноморец покинули четыре защитника, среди которых и Хачериди.