Павел Василенко

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Черноморец готов расстаться сразу с четырьмя футболистами, а именно Евгением Хачериди, Максимом Лопыренко, Александром Османом и Тимофеем Сухарем.

Главный тренер «моряков» Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» подтвердил эту информацию.

«С этой группой игроков мы прощаемся. Это – правда. Такое наше общее решение с президентом клуба. Понимаете, нам нужны игроки, которые будут действительно помогать команде, а не просто находиться в клубе».

Черноморец ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Одесситы отстают на десять очков от Буковины и на одно очко – от Левого Берега.

38-летний Хачериди, как и Сухарь с Лопыренком, в этом сезоне провел за «моряков» девять матчей. На счету Османа 12 поединков.