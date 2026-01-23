Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце не вернется в Румынию и как минимум до лета останется в киевском клубе. Об этом сообщает DigiSport.

По информации источника, бухарестское Динамо было заинтересовано в 24-летнем нападающем и пыталось получить от ФИФА разрешение, чтобы оформить его переход. Однако попытка не увенчалась успехом. Дело в том, что в текущем сезоне Бленуце уже выступал за две команды — Динамо Киев и Крайову, а потому не имеет права переходить в третий клуб в течение одного сезона.

Румынская сторона (в частности Динамо Бухарест и Федерация футбола Румынии) пыталась доказать, что период в Крайове не следует учитывать, поскольку клуб якобы прекратил существование. Тем не менее, как пишет издание, ФИФА все равно запретила игроку выступать за третью команду за сезон, так что Бленуце продолжит карьеру в Киеве по крайней мере до лета.

Ранее легенду Динамо Алексея Михайличенко обвинили в преступлении.