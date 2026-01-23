Журналистка «Суспильного» Наджие Аметова сообщила в Facebook об инциденте, который якобы произошёл в её доме на фоне проблем с отоплением после российских атак на Киев. По её словам, бывший тренер Динамо и действующий вице-президент УАФ Алексей Михайличенко якобы избил сантехника, который обслуживал дом из-за отсутствия отопления после российских атак на Киев.

Вчера в соседнем доме произошел инцидент. Николая — сантехника, который обслуживает, в том числе, и наш дом, избил один из жильцов соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер Динамо Алексей Михайличенко. На данный момент Николай находится в одной из больниц Печерского района. Инцидент произошел во второй половине дня.

Причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме, как, кстати, и в тысячах домов столицы и других городов. В эти сложные времена люди, которые пытаются вернуть нам свет и тепло, не должны сталкиваться с хамством, а тем более — с физическим насилием. Когда агрессия выходит из-под контроля, она часто направляется на тех, кто не может дать отпор.

По словам Николая, начальник жэка снимал все на телефон, однако после общения с Алексеем Михайличенко сообщил, что видео исчезло. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о Николае. Каждый день он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям. Николай подал заявление в полицию, но переживает, что из-за известного имени обидчика дело могут замять.

Когда я позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал мне «отдыхать», отметив, что ему все равно, даже если об этом будут писать. Я прошу не оставаться в стороне и распространить эту историю, ведь никто не имеет права поднимать руку на человека, тем более на того, кто не является причиной дискомфорта.