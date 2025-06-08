Финал Лиги наций УЕФА 2025: Португалия - Испания. Анонс, составы, мнения тренеров и где смотреть матч
Битва за трофей и прогноз на победителя
около 10 часов назад
Когда и где смотреть финал Лиги наций УЕФА: Португалия - Испания
В воскресенье, 8 июня 2025 года, в Мюнхене пройдет финал Лиги наций УЕФА. В главном матче турнира встретятся сборные Португалии и Испании. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч
Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на MEGOGO.
Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбрать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!
Путь Португалии к финалу
Чемпионы первого розыгрыша Лиги наций в 2019 году, португальцы, имеют шанс стать первой командой, которая завоюет трофей во второй раз. В полуфинале Португалия победила хозяев – Германию, вернувшись в игру после пропущенного мяча. Победный гол забил Криштиану Роналду, а до этого был блестящий удар Франсиску Консейсау.
Выход в финал добавляет особой мотивации 40-летнему Роналду, который сделал хет-трик в матче с Испанией на ЧМ-2018. Если ему удастся повторить это снова, он станет лучшим бомбардиром этой Лиги наций.
Испания: шанс на третий трофей за три года
Испанцы, победители Лиги наций 2023 и Евро-2024, стремятся продолжить гегемонию. В полуфинале они чуть было не потеряли преимущество над Францией после уверенного счета 4:0, но удержали победу 5:4. Вопросы к игре в обороне остаются, но атака Испании чрезвычайно мощная.
Предполагаемые составы:
Португалия (Роберто Мартинес):
Диогу Кошта, Нельсон Семеду, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш; Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Педру Нету
Испания (Луисе де ла Фуенте):
Унай Симон, Педро Порро, Робен Ле Норман, Дин Хейсен, Марк Кукурелья; Педри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Микель Мерино, Нико Вильямс; Микель Оярсабаль
Слова тренеров
Роберто Мартинес, тренер Португалии:
«Когда вы играете против Испании, нужно контролировать владение, их способность вытягивать соперника с позиции. Но теперь у них есть скорость – Нико Вильямс, Ламин Ямал. Это одна из лучших команд в мире по трансформации – они умеют не только держать мяч, но и играть вертикально. Они полные».
Луис де ла Фуенте, тренер Испании:
«Португалия – мощная команда, с большим качеством. У нас похожие идеи, мы будем использовать свои сильные стороны, чтобы удивить соперника. Турнир сложный, но очень престижный. Мы хотим выиграть!».
Мнения игроков
Криштиану Роналду, капитан Португалии:
Микель Оярсабаль, нападающий Испании:
«Важно оставаться спокойным, наслаждаться моментом. Буду готов, если тренер меня выпустит. Это особенный матч для всех нас».
Прогноз на матч Португалия - Испания
Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Португалии – 3,85, ничья – 3,9, успех Испании – 1,94. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. Соблюдайте ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Поделиться