Когда и где смотреть финал Лиги наций УЕФА: Португалия - Испания

В воскресенье, 8 июня 2025 года, в Мюнхене пройдет финал Лиги наций УЕФА. В главном матче турнира встретятся сборные Португалии и Испании. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч

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Путь Португалии к финалу

Чемпионы первого розыгрыша Лиги наций в 2019 году, португальцы, имеют шанс стать первой командой, которая завоюет трофей во второй раз. В полуфинале Португалия победила хозяев – Германию, вернувшись в игру после пропущенного мяча. Победный гол забил Криштиану Роналду, а до этого был блестящий удар Франсиску Консейсау.

Выход в финал добавляет особой мотивации 40-летнему Роналду, который сделал хет-трик в матче с Испанией на ЧМ-2018. Если ему удастся повторить это снова, он станет лучшим бомбардиром этой Лиги наций.

Испания: шанс на третий трофей за три года

Испанцы, победители Лиги наций 2023 и Евро-2024, стремятся продолжить гегемонию. В полуфинале они чуть было не потеряли преимущество над Францией после уверенного счета 4:0, но удержали победу 5:4. Вопросы к игре в обороне остаются, но атака Испании чрезвычайно мощная.

Предполагаемые составы:

Португалия (Роберто Мартинес):

Диогу Кошта, Нельсон Семеду, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш; Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Педру Нету

Испания (Луисе де ла Фуенте):

Унай Симон, Педро Порро, Робен Ле Норман, Дин Хейсен, Марк Кукурелья; Педри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Микель Мерино, Нико Вильямс; Микель Оярсабаль

Слова тренеров

Роберто Мартинес, тренер Португалии:

«Когда вы играете против Испании, нужно контролировать владение, их способность вытягивать соперника с позиции. Но теперь у них есть скорость – Нико Вильямс, Ламин Ямал. Это одна из лучших команд в мире по трансформации – они умеют не только держать мяч, но и играть вертикально. Они полные».

Луис де ла Фуенте, тренер Испании:

«Португалия – мощная команда, с большим качеством. У нас похожие идеи, мы будем использовать свои сильные стороны, чтобы удивить соперника. Турнир сложный, но очень престижный. Мы хотим выиграть!».

Мнения игроков

Криштиану Роналду, капитан Португалии: