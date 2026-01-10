Павел Василенко

Финансовые трудности снова заставляют Барселону принимать болезненные кадровые решения. Каталонский клуб продолжает балансировать на грани допустимого потолка зарплат Ла Лиги, и, по информации Cronica Global, зимой может расстаться сразу с двумя заметными игроками, если не удастся срочно стабилизировать ситуацию.

Недавняя аренда Жоау Канселу до конца сезона еще больше усложнила картину. Хотя португалец согласился на значительное снижение зарплаты – около 4 миллионов евро вместо 17 в Саудовской Аравии, – этот контракт был зарегистрирован только благодаря травме Андреаса Кристенсена. В итоге клуб снова отошел от выполнения финансовых нормативов.

Спасением могла бы стать сделка с New Era Visionary Group, которая предусматривает поступление 30 миллионов евро от продажи 475 VIP-мест на обновленном «Камп Ноу». Однако контракт до сих пор не подписан, поэтому спортивный директор Деку готовит запасной план – продажу или аренду двух футболистов.

Первым кандидатом на уход называют Марка-Андре тер Штегена. Немецкий голкипер может оказаться в Жироне, но этот вариант не гарантирует ему участия в еврокубках и может негативно повлиять на шансы сыграть на ближайшем чемпионате мира. К тому же Жирона способна покрыть только часть его зарплаты, которая достигает 16-20 миллионов евро за сезон, поэтому Барселоне придется взять значительную финансовую нагрузку на себя.

Еще один возможный уход – полузащитник Марк Касадо. В прошлом сезоне он был ключевой фигурой, провел 36 матчей и регулярно выходил в старте. Однако ныне его роль уменьшилась: всего 786 минут на поле за сезон. Касадо уже отклонял щедрые предложения из АПЛ, но теперь, учитывая недостаток игрового времени, трансфер выглядит все более реальным.