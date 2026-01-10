Каталонская Барселона продолжает решать финансовые вопросы, из-за чего клубу приходится искать компромиссы в отношениях с игроками.

Ситуация с арендованным у Манчестер Юнайтед нападающим Маркусом Рэшфордом остается практически без альтернатив: после завершения сезона каталонцам либо придется выплатить 30 миллионов евро, предусмотренных в соглашении для полноценного выкупа футболиста, либо форвард вернется в английский клуб летом.

По информации СМИ, руководство Барселоны дало понять представителям 28-летнего игрока, что заинтересовано в продолжении сотрудничества. При этом окончательное решение по Рэшфорду будет принято в последний момент, поскольку клубу необходимо выйти на финансовый показатель один к одному по доходам и расходам, чего ожидают только к концу текущего сезона.

В нынешней кампании Рэшфорд отметился семью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами в 26 проведенных матчах.

