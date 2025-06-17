Известный журналист Эндрю Тодос в интервью Xsport оценил перформанс молодежной сборной Украины в матче 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0).

Наш коллега присутствовал на поединке в Кошице, где стал свидетелем первой победы молодежки на нынешнем Евро.

– Эндрю, твои впечатления от поединка Украины с Финляндией?

– Украина выглядела стабильно. Играли до конца, могли увеличивать преимущество, но не хватало финальной передачи плюс нереализация убойных моментов. Результат вполне закономерен.

– Что бросилось в глаза по сравнению с первой игрой против Дании?

– Финляндия выглядела слабее Дании, что облегчало работу нашим защитникам, поскольку Дания на этом турнире очень сильно себя проявляет.

– Кто из игроков больше понравился?

– Очень понравился Велетень, который при условии трансфера из Колоса может в будущем рассчитывать на приглашение в национальную сборную. Ярмолюк выше на голову всех на этом турнире. Для него все выглядит довольно легко. Чувствуется опыт игры в АПЛ.

Єгор Ярмолюк / Фото - УАФ

Приятным сюрпризом стали Очеретько и Брагару, у которого вообще было мало практики в Динамо, а сейчас Макс является лучшим бомбардиром молодежки с двумя голами. Я надеюсь, в следующем сезоне у него будет больше времени.

– Ставка на игру вторым номером после перерыва была оправданной, или можно было добивать финнов?

– Мельгоса понимал, что открытая игра может дорого стоить. Результат сохранили, значит все было оправдано.

– Как можно объяснить большое количество желтых у молодежки? Судья потерял контроль над игрой?

– Наши получили необязательные карточки в простых ситуациях.

– Бражко мог обойтись без удаления перед последним туром?

– С его опытом можно было сыграть более разумно. Желание показать себя на турнире где-то мешает ему держать фокус на игре. С другой стороны, в случае выхода в плей-офф мы получим свежего Бражко, который будет иметь время перевести дух и проанализировать то, что произошло.

Володимир Бражко / Фото - УАФ

– Видишь ли ты здесь сходство с Ванатом, который 2 года назад получил бан?

– Совсем нет, поскольку ситуация с Ванатом имела другой контекст, его все время провоцировали и Влад не выдержал. Их мало что связывает, кроме того, что сделали это перед последним туром.

– Как выкрутиться без Бражко в последнем туре?

– Самым оптимальным выглядит поставить Ярмолюка на позицию опорного. Батагов тоже имеет опыт игры на этой позиции, но его нечасто там играют. А против таких команд, как Нидерланды, важно не проиграть центр поля.

– Впереди – решающая встреча с Нидерландами. Эту команду можно пройти?

– Не люблю делать прогнозы. Я не вижу, что Нидерланды настолько сильны, чтобы Украина не получила приемлемый для себя результат.

После двух сыгранных матчей украинская команда занимает второе место в группе D, набрав три очка.

Для выхода в четвертьфинал необходимо оказаться среди двух лучших в квартете, поэтому в заключительном поединке группового этапа против Нидерландов, который пройдет в среду, 18 июня, в 19:00 по киевскому времени, сине-желтым важно как минимум не уступить.