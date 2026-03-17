Фиорентина разгромила Кремонезе 4:1 и вырвалась из зоны вылета Серии А
Крупнейшая выездная победа «фиалок» в чемпионате с октября 2024 года позволила команде Давиде Николы оторваться от дна таблицы
около 4 часов назад
Фиорентина выбрала идеальный момент для мощного удара: в выездном матче против прямых конкурентов за выживание Кремонезе «фиалки» одержали разгромную победу 4:1 и поднялись выше зоны вылета.
Хозяева начали активно, но первыми пропустили. Паоло Ваноли вывел свою команду вперед благодаря голу Фабиано Паризи, который красивым финтом вошел в штрафную и пробил между ног вратаря Эмиля Аудеро.
Вскоре счет стал 2:0 – Робин Госенс идеальным пасом вывел Роберто Пикколи, и тот уверенно реализовал выход. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Фиорентины.
После перерыва «фиалки» быстро забили третий гол: Додо совершил отличный сольный проход по правому флангу, обыграл вратаря и защитника и закатил мяч в пустые ворота.
Кремонезе ответил голом престижа – Дэвид Окереке замкнул передачу у штрафной площади. Однако на четвертый гол Фиорентины ответил Альберт Гудмундссон, который метко пробил в ближний угол.
Кремонезе не смог отыграться и потерпел 15-й матч подряд без побед. Теперь команда отстает от зоны безопасности на три очка.
Фиорентина же продолжает подъем: за последние шесть туров команда проиграла лишь один матч.
