Александр Сукманский

Фиорентина выбрала идеальный момент для мощного удара: в выездном матче против прямых конкурентов за выживание Кремонезе «фиалки» одержали разгромную победу 4:1 и поднялись выше зоны вылета.

Хозяева начали активно, но первыми пропустили. Паоло Ваноли вывел свою команду вперед благодаря голу Фабиано Паризи, который красивым финтом вошел в штрафную и пробил между ног вратаря Эмиля Аудеро.

Вскоре счет стал 2:0 – Робин Госенс идеальным пасом вывел Роберто Пикколи, и тот уверенно реализовал выход. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Фиорентины.

После перерыва «фиалки» быстро забили третий гол: Додо совершил отличный сольный проход по правому флангу, обыграл вратаря и защитника и закатил мяч в пустые ворота.

Кремонезе ответил голом престижа – Дэвид Окереке замкнул передачу у штрафной площади. Однако на четвертый гол Фиорентины ответил Альберт Гудмундссон, который метко пробил в ближний угол.

Кремонезе не смог отыграться и потерпел 15-й матч подряд без побед. Теперь команда отстает от зоны безопасности на три очка.

Фиорентина же продолжает подъем: за последние шесть туров команда проиграла лишь один матч.