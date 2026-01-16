Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором его команда обыграла Расинг Сантандер со счетом 2:0.

Матч был тяжелым. Атмосфера была замечательной, соперник сыграл очень качественно. В итоге счет 2:0 — это главное. Команды из низших дивизионов в Кубке играют смело, им нечего терять, а только приобретать, и это хорошо заметно. Наблюдать за этим фантастично, — приводит слова Флика AS.

На предыдущей стадии турнира Барселона также победила со счетом 2:0, одолев Гвадалахару. Расинг, в свою очередь, на этапе 1/16 финала сенсационно выбил из розыгрыша Вильярреал, одержав победу 2:1.

Барселона является действующим обладателем Кубка Испании. В финале турнира сезона 2024/2025 каталонский клуб в дополнительное время обыграл мадридский Реал со счетом 3:2.