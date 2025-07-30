Главный тренер Барселоны Ханси Флик прокомментировал трансфер Маркуса Рашфорда, который присоединился к каталонскому клубу на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

— Маркус — замечательный игрок, я следил за ним много лет, еще с начала его карьеры в Манчестер Юнайтед. Он очень сильный футболист, и мы надеемся, что он сможет проявить себя в новом сезоне с нашей командой, — сказал Флик в комментарии для Sport.es.

Рашфорд является воспитанником академии Манчестер Юнайтед. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде за Астон Виллу. За клубный сезон 2024/25 англичанин сыграл 41 матч, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

С 2016 года Маркус Рашфорд выступает за национальную сборную Англии.