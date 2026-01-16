Флик: «Желаю Алонсо успеха в следующем большом проекте»
Тренер Барселоны прокомментировал увольнение наставника Реала
около 1 часа назад
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик отреагировал на увольнение Хаби Алонсо с поста наставника мадридского Реала.
Это не мое дело. У меня очень хорошие отношения с Хаби. Мы познакомились еще в Леверкузене и поддерживаем связь. Он фантастический тренер, и я желаю ему всего наилучшего в следующем большом проекте. Это часть футбола. Клуб должен верить в себя, так же как и команда. Те, кто принимает решения, должны их принимать. Но это не мое дело, я не хочу об этом говорить, ведь работа тренера очень сложная и мы несем огромную ответственность, – передает слова Флика портал Goal.
Хаби Алонсо покинул пост главного тренера Реала в начале недели. За день до этого решения мадридский клуб потерпел поражение от Барселоны со счетом 2:3 в финале Суперкубка Испании.
