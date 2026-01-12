Михаил Цирук

В воскресенье, 11 января, завершился розыгрыш Суперкубка Испании-2026, который уже в седьмой раз прошел в новом формате, когда участие в турнире принимают четыре команды, а все три матча проходят в Саудовской Аравии.

Матч оказался интересным и напряженным, Барселона победила 3:2 и впервые с 2011 года смогла защитить этот титул, выиграв его дважды подряд. В четвертый раз подряд в финале встретились именно Барселона и Реал, чему оба гранда, а также арабские шейхи и испанская федерация футбола могут очень радоваться.

Мадридский Реал и каталонская Барселона – вечные антагонисты. В футбольном инфопространстве сложно найти пару, где бы взаимных уколов, подозрений и обвинений было больше, чем между «галактикос» и «кулес». Но несмотря на всю вражду, есть одна вещь, в которой эти клубы удивительно солидарны. Потому что если выстроить цепочку из слов Реал и Барселона, то третьим почти гарантированно будет «деньги». Именно финансы превращают принципиальных соперников в ситуативных союзников. И Суперкубок Испании – лучшее тому подтверждение.

Новый формат Суперкубка выгоден не только клубам, но и Королевской испанской футбольной федерации. Саудовская Аравия платит за право проведения турнира щедро – около 40 миллионов евро за каждый розыгрыш вплоть до 2028 года. Правда, непосредственно участникам достается лишь примерно 12 миллионов – остальные средства перераспределяются еще до старта соревнований.

При этом вся финансовая модель фактически завязана на участии Реала и Барселоны. Именно при их присутствии суммы достигают максимума, так что в федерации откровенно заинтересованы видеть грандов в финале. Если же ни один из них туда не попадет, организаторы теряют около 10 миллионов евро. А еще минус пять – в случае, если кто-то из двух вообще не квалифицируется на турнир.

Пока этого сценария удается избегать: все саудовские финалы Суперкубка проходили либо с Реалом, либо с Барсой, а четыре последних, как уже упоминалось, и вообще были Эль-Класико. Именно здесь, по мнению многих, и кроется истинная причина существования турнира в таком формате и с таким местом проведения. Для болельщиков это тоже история про деньги – только уже из собственного кармана, ведь за возможность вживую увидеть матчи в Саудовской Аравии приходится платить немало.

Суперкубок Испании-2026 установил новый финансовый рекорд: между четырьмя участниками было распределено 23 миллиона евро – на три больше, чем годом ранее. Барселона, Реал, Атлетико и Атлетик получили большие выплаты, чем в предыдущих розыгрышах.

В целом федерация рассчитывала заработать на турнире 51,9 миллиона евро: 27миллионов принесет спонсорство, 11,5 – организационные взносы и участие, еще 12,7 – телевизионные права. Ориентировочно 28 миллионов планируют направить на развитие любительского и непрофессионального футбола. На бумаге все выглядит красиво и даже справедливо. Но есть нюанс – призовые для участников распределяются неравномерно.

Время от времени определенную «компенсацию» получают и два других клуба-участника, но только тогда, когда открыто говорят о дисбалансе и особом отношении к Реалу и Барселоне. Так, в прошлом сезоне Мальорка как финалист Кубка Короля фактически выпросила для себя дополнительные 200 тысяч евро от каждого из грандов. Аналогичную сумму получил и Атлетик. Аргумент был прост: все четыре участника Суперкубка должны зарабатывать одинаково, или хотя бы примерно одинаково.

Впрочем, это скорее исключение, чем правило. Назвать такую «щедрость» добровольной со стороны галактикос и блауагранас вряд ли можно. Гранды просто сгасили волну недовольства со стороны скромных клубов – и сделали это довольно эффективно, бросив кость обиженным.

Два года назад Жирона с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым провела невероятный сезон. Казалось, именно она вытеснит Барселону из топ-2, ведь Реал тогда был вне конкуренции.

В мире, где царит исключительно спортивный принцип, абсолютное большинство нейтральной аудитории болело бы за карлика, что прыгнул выше головы. Однако интересно, как бы потенциальное второе место Жироны восприняли боссы испанского футбола. Проверить это, к сожалению, не удалось, ведь даже «Пичичи» Довбика и ассистентский талант Цыганкова не позволили сломать вечную дихотомию Ла Лиги – ту, где Реал и Барселона всегда рядом. Как инь и ян. Или, может, Бонни и Клайд?

