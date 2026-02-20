Главный тренер Лиона Паулу Фонсека охарактеризовал форварда французской команды Романа Яремчука.

«У нас есть хороший нападающий. Он показал на этой неделе, что может быть важным игроком для нас. Яремчук обладает многими ценными качествами для команды.

Когда у тебя есть настоящий нападающий, ты можешь играть по-разному. Во многих матчах важно иметь такого игрока, как он.

Он технически сильный игрок, с хорошим завершением атак ногами и головой. Именно этого нам не хватало: нападающего, способного действовать в штрафной площадке, как Роман Яремчук», – цитирует Фонсеку клубная пресс-служба.