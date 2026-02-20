Фонсека вынес вердикт Яремчуку: «Именно этого нам не хватало»
Специалист сделал заявление относительно украинца
1 день назад
Главный тренер Лиона Паулу Фонсека охарактеризовал форварда французской команды Романа Яремчука.
«У нас есть хороший нападающий. Он показал на этой неделе, что может быть важным игроком для нас. Яремчук обладает многими ценными качествами для команды.
Когда у тебя есть настоящий нападающий, ты можешь играть по-разному. Во многих матчах важно иметь такого игрока, как он.
Он технически сильный игрок, с хорошим завершением атак ногами и головой. Именно этого нам не хватало: нападающего, способного действовать в штрафной площадке, как Роман Яремчук», – цитирует Фонсеку клубная пресс-служба.
Арендное соглашение по Яремчуку между Олимпиакосом и Лионом рассчитано до 30 июня 2026 года и обошлось французскому клубу в 1,5 миллиона евро. По его условиям права на украинца в конечном итоге можно будет выкупить за пять миллионов евро.
Лион в настоящее время занимает третье место в чемпионате с 45 очками в 22 матчах.
22 февраля в 21:45 команда португальского главного тренера Паулу Фонсеки на выезде сыграет против Страсбура.