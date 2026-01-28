Фонсека зовет в Лион нападающего сборной Украины
Интересный вариант для Яремчука
около 2 часов назад
Роман Яремчук / Фото - Олимпиакос
Лион заинтересован в услугах нападающего Лиона и сборной Украины Романа Яремчука, сообщает журналист Саша Тавольери.
Речь идет о платной аренде с правом выкупа. Стороны хотят достичь соглашения этой среды.
Главный тренер Олимпика Паулу Фонсека видит Яремчука как бэкап талантливому бразильцу Эндрику, которого Реал отдал в аренду до лета.
В текущем сезоне Яремчук провел в Олимпиакосе 18 матчей: 4 гола, 1 ассист.
