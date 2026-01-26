Павел Василенко

Хаби Алонсо, похоже, недолго останется без работы. После краткого и противоречивого периода в мадридском Реале, который завершился уже после полусезона, испанский специалист снова оказался в центре внимания ведущих клубов Европы. Серия нестабильных результатов, а также напряженные отношения с частью игроков заставили президента Реала Флорентино Переса прекратить сотрудничество с тренером, временно доверив команду Альваро Арбелоа.

В настоящее время Алонсо находится в отпуске, однако, по информации английских СМИ, он продлится недолго. Сообщается, что серьезный интерес к нему проявляет Ливерпуль — клуб, с которым Алонсо связан не только тренерскими амбициями, но и легендарным игровым прошлым. Испанец провел за красных 210 матчей и был частью команды, выигравшей Лигу чемпионов в 2005 году.

По слухам, между представителями Ливерпуля и Алонсо уже состоялась закрытая встреча. Нестабильные результаты команды и возрастающее давление на Арне Слота заставляют руководство клуба искать альтернативы, и Алонсо рассматривается как главный кандидат на будущее.

Испанский тренер, однако, готов прийти не на любых условиях. Он требует полной свободы действий на трансферном рынке и масштабных инвестиций – до 460 миллионов евро – для глубокой реконструкции состава. Среди желаемых новичков называются Микки ван де Вен, Адам Вортон, Брэдли Баркола и Майкл Олисе – игроки, которые должны обновить все линии команды и вернуть ей динамику.