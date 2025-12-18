Сергей Разумовский

Румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, вероятнее всего, не сможет сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Golazo со ссылкой на неназванный источник в Румынской федерации футбола.

Причина связана с регламентными ограничениями ФИФА. В августе Бленуце принял участие в одном матче третьей румынской лиги в составе Университати 1948. Таким образом, в текущем сезоне он уже имеет официальные выступления за два профессиональных клуба, а правила ФИФА не позволяют в течение одного сезона играть за большее количество команд.

При этом в румынском информационном поле звучал аргумент, что матчи могут быть аннулированы из-за исключения клуба из соревнований до завершения сезона – именно такой сценарий, по данным источника, случился с предыдущим клубом игрока. Действительно, в соответствии с ROAF, в подобных случаях результаты матчей команды отменяются. Однако это правило, как уточняется, касается прежде всего турнирных показателей – таблицы, рейтинговых данных и т. д. Для индивидуальной статистики футболистов эти матчи не исчезают и продолжают учитываться, что и сохраняет ограничение по количеству клубов за сезон.

Тем не менее вопрос еще полностью не закрыт. У Бленуце остается лишь минимальный шанс на переход, в частности в бухарестское Динамо, которое проявляет интерес к нападающему, но это возможно лишь в случае, если официальная позиция ФИФА окажется иной, чем та, которую озвучил неназванный источник в РФФ.

Другой источник указывал, что Динамо решило не продавать Бленуце зимой. Сам румын не поехал с командой на матч заключительного тура общего этапа Лиги конференций.

