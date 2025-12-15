Киевское Динамо определилось с будущим румынского нападающего Владислава Бленуце. По информации TransferFeed, клуб планирует сохранить форварда в составе на вторую половину сезона и не рассматривает его уход зимой.

Изменить решение руководство может только при поступлении предложения около двух миллионов евро. В настоящее время Бленуце теряет конкуренцию за место в основном составе и в восьми из последних десяти матчей он так и не появился на поле.

В этом сезоне нападающий сыграл десять матчей, забив один гол. Ранее вокруг игрока разгорелся скандал из-за репостов пророссийского контента в TikTok.

Контракт Бленуце с Динамо действует до 30 июня 2030 года, а рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в два миллиона евро.

