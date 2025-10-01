Тоттенхэм в выездном матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с норвежским Буде-Глимт – 2:2.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Буде-Глимт – Тоттенхэм 2:2 (Хьоге 53, 66 – ван де Вен 68, Гундерсен 89 авт)

Главный тренер лондонцев Томас Франк после поединка оценил результат и отметил бойцовские качества своей команды.

– Положительный момент – это наш характер. Мы оставались в игре, продолжали бороться и это принесло нам солидную ничью на выезде. Если проигрываешь 0:2 в Лиге чемпионов против такой сильной команды, а потом добываешь одно очко – меня это устраивает.

В первом тайме соперник был сильнее нас, это было очевидно. Они прекрасно выполняют свою работу, тренер отлично подготовил команду. Но когда счет стал 2:0, мы начали играть лучше соперника и оставались лучшими на поле до финального свистка, – сказал Томас Франк в интервью официальному сайту УЕФА.