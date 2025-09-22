За украинским полузащитником Брентфорда Егором Ярмолюком наблюдают два гранда Английской Премьер-лиги, информирует TEAMTalk.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Особенно настойчиво следит за Ярмолюком лондонский клуб, где главный тренер Томас Франк хорошо знаком с возможностями игрока по совместной работе в Брентфорде.

Стоимость потенциального трансфера оценивается примерно в 30 миллионов фунтов. При этом ожидается, что переход станет возможным только летом 2026 года, так как Брентфорд не намерен отпускать хавбека в течение сезона.

В текущей кампании 2025/26 Ярмолюк провел за Брентфорд семь матчей во всех турнирах, пока не отметившись результативными действиями.

