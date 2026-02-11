Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк высказался после поражения своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла. Лондонцы уступили со счетом 1:2 на собственном поле.

Я понимаю разочарование болельщиков. Мы оказались в ситуации, в которой не хотели бы быть, и мы очень усердно работаем день и ночь, чтобы её изменить. Я также думаю, что эта ситуация, справедливо сказать, продолжается уже почти два года, и это было в конце прошлого сезона — очевидно, что нам трудно совмещать европейские турниры и Премьер-лигу. Это то, чему мне, команде, клубу, игрокам нужно научиться, чтобы улучшить нашу физическую и психологическую подготовку для решения этой проблемы.

Частично это, конечно, связано с 11 или 10 травмами плюс дисквалификация, плюс ещё одна сегодня, что, конечно, не помогает в такой ситуации. Затем мы встречаемся с Ньюкаслом, который в последнее время переживает определённые трудности, посмотрите, что они показывают на поле по сравнению с тем, что делали в последние три года. Думаю, справедливо сказать, что для нас это совсем другое. Думаю, Ньюкасл был лучше в первом тайме. Мы очень хорошо вернулись в игру. Затем, думаю, это стало своего рода символом нашего сезона: у нас был переход в атаку, потом мы сделали неточный пас и плохо оборонились, что привело к 1:2, — приводит слова Франка официальный сайт клуба.