Павел Василенко

Игроки Челси серьезно разочаровали своих болельщиков, упустив победу над Лидсом в матче, который казалось уже был в их руках. Команда Лиама Росеньора вела 2:0, но позволила сопернику, борющемуся за выживание, сравнять счет – 2:2.

Лондонцы подходили к поединку на волне успеха, имея серию из четырех побед подряд, и считались безоговорочными фаворитами. Начало матча лишь подтвердило эти ожидания. На 24-й минуте Жоау Педру открыл счет после тонкой передачи Коула Палмера. После перерыва дуэт снова сработал, но уже с другими ролями: Педру заработал пенальти, а Палмер хладнокровно реализовал его на 58-й минуте.

Казалось, что матч завершен, однако Челси внезапно потерял контроль. На 67-й минуте Лукас Нмеча сократил отставание с одиннадцатиметровой отметки, а уже через шесть минут Ноа Окафор сравнял счет, шокировав «Стэмфорд Бридж».

Финальные минуты стали настоящей драмой. На 95-й минуте Палмер имел шанс стать героем встречи, но сенсационно не попал в пустые ворота с нескольких метров. Именно этот момент окончательно запечатлел чувство упущенной победы.

Ничья стала серьезным ударом по амбициям Челси в борьбе за место в Лиге чемпионов, тогда как Лидс добыл чрезвычайно важное очко в битве за сохранение прописки в Английской Премьер-лиге.

Лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице с 44 очками, а Лидс – 15-е (30 баллов).

АПЛ, 26-й тур

Челси – Лидс – 2:2

Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пенальти) – Нмеча, 67 (пенальти), Окафор, 73