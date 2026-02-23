Павел Василенко

Сказка сборной Кюрасао, которая еще недавно захватывала весь футбольный мир, неожиданно оборвалась всего за четыре месяца до старта чемпионата мира. Команда, ставшая символом сенсации и надежды для малых футбольных наций, осталась без своего главного архитектора – в отставку подал легендарный нидерландский тренер Дик Адвокат.

Именно Адвокат сделал невозможное, выведя Кюрасао на мундиаль и вписав островное государство в историю мирового футбола как самую маленькую страну, которая когда-либо квалифицировалась на чемпионат мира. Однако 78-летний специалист не сможет привести команду дальше. Причина – серьезные семейные обстоятельства, связанные со здоровьем его дочери. Из-за этого тренер уже пропускал матчи сборной, а теперь принял окончательное решение завершить работу.

«Я всегда считал, что семья важнее футбола. Это естественный шаг, хотя я искренне буду скучать по Кюрасао и людям, с которыми работал», – признался Адвокат.

Кюрасао, бывшая нидерландская колония с населением всего около 156 тысяч человек, удивила мир не только результатом, но и структурой команды. Большинство футболистов прошли подготовку в Нидерландах, что позволило создать конкурентоспособный коллектив несмотря на скромные ресурсы.

Тем временем федерация быстро нашла замену: на чемпионате мира команду возглавит бывший наставник Фейеноорда Фред Рюттен.