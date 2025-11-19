Михаил Цирук

Квалификация на ЧМ-2026 приближается к своему завершению, и не только в Европе. По состоянию на данный момент мы уже знаем имена 42 из 48 участников будущего мундиаля. Расширение турнира дает о себе знать, и в финальную часть выходит немало неожиданных сборных, которые не играли там либо вообще никогда, либо же очень и очень давно - еще с прошлого века. Именно о таких командах и поговорим в этом материале.

Норвегия

Сборная Норвегии провела просто невероятную квалификационную кампанию. Скандинавы выиграли 8 из 8 матчей, набрали максимально возможное количество очков и дважды разгромили саму Италию - 3:0 дома и 4:1 в гостях.

Собственно, сам факт выхода норвежцев на мундиаль, даже такого уверенного, не является чем-то невероятным, ведь поколение там собрано просто фантастическое. Холанд, Серлот, Эдегор, Риерсон - команда с такими именами в составе может позволить себе выход на большой турнир напрямую. Больше удивляет то, как это поколение не пробилось на мейджор раньше.

Если говорить об истории Норвегии на чемпионатах мира, то в финальную часть она ранее попадала трижды, правда, это было очень давно. В далеком 1938 году команда достигла 1/8 финала, а в 1994 вылетела после группового этапа.

Последнее же участие Норвегии на мундиале датировано 1998 годом. Тогда она сумела выйти из группы с Бразилией, Марокко и Шотландией, а на стадии 1/8 минимально уступила итальянцам (0:1).

Шотландия

робертсон

Тот самый ЧМ-1998 стал последним для еще двух европейских сборных, которые уже вышли на будущий мундиаль, и первая из них - Шотландия. Как же драматично они вырвали эту прямую путевку, это просто фантастика! Чтобы занять первое место в отборочной группе, подопечным Стива Кларка в последнем туре была нужна только домашняя победа над Данией.

Начиналось все хорошо, и уже на третьей минуте Мактоминей вывел хозяев вперед фантастическим ударом через себя. В дебюте второго тайма датчане отыгрались благодаря реализованному пенальти Хойлунда, но сразу же остались в меньшинстве, повысив шансы соперника.

Воспользоваться ими Шотландии удалось на 78-й минуте, когда Шенкленд снова вывел хозяев вперед. Но даже в меньшинстве Дания нашла силы на ответ - забил Патрик Доргу.

Достичь своего шотландцам удалось в компенсированное время: на 93-й минуте Тирни забил без преувеличения исторический мяч для своей страны, а на 98-й Маклин снял все вопросы относительно победителя. Таким образом, после 28-летнего перерыва шотландцы вышли на девятый ЧМ в своей истории, где, кстати, еще никогда не выходили из группы.

Австрия

Так же в 1998 на ЧМ в последний раз играла сборная Австрии. Ее выход туда тоже был нервным: в последнем турепідопечным Ральфа Рангника нужно было просто не проиграть Боснии, но пропущенный гол уже на 12-й минуте заставил хозяев немного напрячься. В итоге все закончилось хэппи-эндом: на 78-й минуте Грегорич все-таки сравнял счет и вывел Австрию на мундиаль. А вместе с тем оставил Украину в первой корзине при жеребьевке плей-офф, за что мы ему и благодарны. Для Австрии будущая участие в ЧС станет восьмой в истории. В ранние годы она демонстрировала высокие результаты, в 1954 даже завоевала бронзу, однако дальше все ограничивалось лишь групповыми этапами. Возможно, переписать собственную историю удастся именно в этот раз? Узбекистан Гораздо интереснее все устроено за пределами Европы, в частности в Азии. Там на чемпионат мира впервые в своей истории квалифицировалась сборная Узбекистана, переписав футбольную историю всей нации. Команда Абдукадыра Хусанова и Эльдора Шомуродова, кроме которых в ее составе фактически нет известных широкой публике игроков, заняла второе место в отборочной группе с Ираном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и Северной Кореей, и такой результат позволил попасть на мундиаль напрямую. Не очень красиво боссы узбекского футбола поступили относительно своего тренера Тимура Кападзе, который вывел команду на ЧС, но все равно был уволен и заменен на более статусного Фабио Каннаваро. Иордания Так же дебютирует на ЧС и сборная Иордании. Квалифицироваться туда ей удалось по тому же принципу, что и Узбекистану - попасть в топ-2 отборочной группы. Соперниками иорданцев в этой борьбе были команды Южной Кореи, Ирака, Омана, Палестины и Кувейта, однако скромная и малоизвестная европейскому болельщику сборная с честью прошла через эти испытания и осуществила свою мечту. Кабо-Верде В Африке наибольшей сенсацией отбора на данный момент стала сборная Кабо-Верде, которая также квалифицировалась на мундиаль впервые в истории. Команда выиграла свою отборочную группу, опередив даже значительно более статусный, в историческом плане, Камерун. Кроме камерунцев, команда Кабо-Верде обошла также Ливию, Анголу, Маврикий и Эсватини. Конкуренция была мощной, ничего не скажешь. О игроках этой сборной вы вряд ли много знаете, так что мы скажем, что здесь выступает много представителей чемпионата Португалии. Кюрасао Разговор о сборной Кюрасао стоит начать с истории этой команды. Еще до 2011 года она выступала под названием Нидерландские Антильские острова, так что история выступлений под названием Кюрасао на данный момент очень короткая. На пути к своему историческому успеху Кюрасао преодолела два этапа отбора, и на решающем из них команда выиграла группу с Ямайкой, Тринидадом.Тобаго и Бермудскими Островами. Что тут скажешь, расширение турнира – оно такое!

Гаити

Лишь однажды сборная Гаити принимала участие в мундиале - в далеком 1974 году. И вот, в следующем году это произойдет снова. Это стало возможным благодаря победе в группе с Гондурасом, Коста-Рикой и Никарагуа.

