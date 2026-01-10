Павел Василенко

Легендарный защитник Барселоны Жерар Пике оказался в эпицентре необычной футбольной истории, обратившись за помощью непосредственно к гражданам Андорры. Причиной стал мощный снегопад, который накрыл княжество и поставил под угрозу проведение матча местного клуба против Леонесы в рамках 21-го тура Ла Лиги 2.

Из-за сложных погодных условий стадион ФК Андорра оказался буквально парализованным: игровое поле засыпало почти тридцатисантиметровым слоем снега. За отсутствием времени и альтернативных решений Пике, который в настоящее время является владельцем клуба, решил прибегнуть к беспрецедентному шагу – публичному призыву к жителям города.

Обращение, опубликованное в формате эмоционального заявления, быстро разлетелось по соцсетям. Бывший футболист не скрывал срочности ситуации и напрямую попросил людей взять лопаты и прийти на стадион, чтобы общими усилиями спасти матч.

«Сегодня играем! Все с лопатами – нам нужно расчистить снег. 28 сантиметров, но мы справимся. Вперед, Андорра!» – заявил 38-летний экс-игрок Барселоны.

Этот шаг вызвал широкий резонанс и стал примером того, как футбол может объединять людей не только на трибунах, но и в буквальной борьбе со стихией.