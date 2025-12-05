Жерар Пике, бывший защитник Барселоны и сборной Испании, высказал свое мнение о будущем чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике, а действующим чемпионом остается Аргентина.

В своем комментарии для RMC Sport Пике подчеркнул, что, по его мнению, наиболее сильный состав среди всех участников имеет сборная Франции.

Я считаю, что у французов сейчас самая талантливая сборная. Если смотреть на бумаге, то у них самый сильный подбор футболистов. Но в футболе погоду делают не только звёздные имена. Необходимо, чтобы команда была единым целым. Такой коллектив может победить даже главного фаворита.

Сегодня, 5 декабря, в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2026 с участием Украины.