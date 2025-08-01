Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился своими эмоциями после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его команда уверенно обыграла турецкий Бешикташ со счетом 2:0.

«Второй квалификационный раунд прошел на достаточно хорошем уровне, мы одержали победу, что самое главное на этом этапе. Очень важно было выиграть, и тренер настраивал, что счет 0:0, – нужно было забыть о результате первой игры и серьезно готовиться к матчу-ответу. Думаю, команда продемонстрировала достойный уровень и заслужила эту победу.

Залог успеха против Бешикташа? Качественная подготовка всей команды и тренерского штаба. Нам очень подробно все разбирают и показывают, мы реагируем на ошибки, которые допустили в предыдущем матче, когда пропустили дважды. Это радует и является важным – как для вратарей, так и для защитников, ведь вся команда начала работать на оборону – от нападающего до голкипера. Как говорят, один за всех, и все за одного.

Сила – в единстве, как говорится. Мы работаем как одно целое, и эти два матча показали, что именно команда побеждает на футбольном поле. Мы действительно были командой, продемонстрировали хорошую игру и результат. Надеюсь, болельщикам понравилось. Хочу поблагодарить их за поддержку и то, что они пришли на стадион в Кракове», — сказал Бондар для пресс-службы Шахтера.