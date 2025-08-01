Главный наставник Шахтера Арда Туран подвел итоги победного матча против Бешикташа (2:0), который завершил вторую стадию квалификации Лиги Европы. По итогам двух встреч донецкий клуб уверенно прошел турецкого соперника 6:2.

Турецкий тренер выразил удовлетворение действиями своих игроков, отметив их самоотдачу и грамотную игру.

«Начало матча с нашей стороны было несколько сдержанным. Возможно, это произошло из-за инстинкта сохранить преимущество после первого матча. Я и говорил, что психологически будет сложно. Мы придерживались своего плана – именно так и забили голы. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч.

С учетом нашей удачи, энергии игроков и того, как они вели себя на поле, я действительно доволен и счастлив.

Теперь нас ждет сложный период, нам понадобится каждый. Я очень рад положительной энергии, которую демонстрируют все мои игроки. Конечно, мы должны прогрессировать каждый день, но, так как успешно прошли этот раунд, они действительно заслуживают поздравления. Я обнимаю каждого из них и искренне поздравляю свою команду».