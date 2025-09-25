Павел Василенко

Калвин Филлипс снова вышел на поле в официальном матче впервые за долгие 645 дней.

В среду Манчестер Сити уверенно одолел Хаддерсфилд (2:0) в третьем раунде Кубка английской лиги. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола решил дать шанс резервистам, но голы, как всегда, забивали звезды – отличились Фил Фоден и Савиньо.

Однако главным событием вечера стал выход на поле 29-летнего Филлипса. Он появился на 83-й минуте, заменив Нико Гонсалеса, и получил овации трибун.

Последний раз полузащитник играл за Манчестер Сити еще 19 декабря 2023 года, когда вышел на несколько минут в полуфинале Клубного чемпионата мира против Урава Ред Даймондс.

После перехода на «Этихад» почти за 50 миллионов евро Филлипс не оправдал ожиданий – форма испортилась из-за травм, а два последних сезона он провел в аренде в Вест Хэме и Ипсвиче.