Павел Василенко

Летний новичок Арсенала Нони Мадуэке может выбыт на несколько недель после травмы, полученной в матче Премьер-лиги с Манчестер Сити (1:1).

23-летний вингер вышел в стартовом составе, однако во время первого тайма пожаловался на боль в колене. Несмотря на попытки продолжить игру, после перерыва главный тренер Арсенала Микель Артета был вынужден его заменить.

«Мы еще не знаем точный диагноз. На следующей неделе он пройдет дополнительные обследования. Видно было, что ему тяжело, он страдал даже в перерыве», – цитирует испанского наставника агентство AP.

По данным The Athletic, футболист выбыл как минимум на два месяца.

Мадуэке перебрался на «Эмирейтс» из Челси летом и успел провести все пять стартовых матчей сезона в чемпионате, четыре из которых начал в старте.

«Очень жаль видеть его травмированным, ведь он набирал отличную форму и становился реальной угрозой для соперников», – добавил Артета.

Ситуация усложняется тем, что «канониры» уже остались без сразу нескольких ключевых исполнителей – капитана Мартина Эдегора, Кая Хаверца и Габриэля Жезуса.