Футболисты и тренерский штаб киевского Динамо продемонстрировали поддержку украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который был отстранен от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за якобы нарушения правил использования специального шлема с символическим напоминанием о погибших украинских спортсменах.

Футболисты «Динамо» в полном составе вместе с главным тренером выразили поддержку украинскому олимпийцу Владиславу Гераскевичу. Игроки вместе с тренерским штабом опубликовали фото, на которых каждый из них держит табличку с надписью «Remembrance is not a violation» («Память – это не нарушение»).

Таким образом наша команда, публично заявляя о своей позиции, продемонстрировала единство и солидарность со спортсменом, который достойно представляет Украину на международной арене. Мы глубоко убеждены, что уважение к истории, право на память и почитание важных для страны событий являются неотъемлемой частью гражданской позиции, и не могут трактоваться как нарушение.

Мы подчеркиваем: спорт объединяет людей вокруг общих ценностей – взаимоуважения, достоинства и поддержки друг друга. Именно поэтому команда решила открыто выразить солидарность с Владиславом Гераскевичем, который отстаивает свою позицию и в то же время продолжает достойно представлять Украину на самом высоком уровне мирового спорта.