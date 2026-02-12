«Память – не нарушение». Шахтер отреагировал на циничное решение МОК по Гераскевичу
«Горняки» поддержали украинского скелетониста
около 2 часов назад
Донецкий клуб Шахтер публично выразил поддержку украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу после новости о его отстранении от участия в Олимпиаде-2026. Причиной санкции стало то, что спортсмен не соблюдал запрет на использование так называемого «Шлема памяти» — экипировки с фото погибших украинских атлетов, которым Гераскевич хотел почтить их память во время официальных мероприятий.
В своем заявлении Шахтер подчеркнул, что такие вещи не должны становиться основанием для наказания, и отметил, что память и достоинство нельзя дисквалифицировать.
Достоинство не дисквалифицировать! Память – не нарушение! Голос Украины должен быть услышан! Цена свободы должна быть почтена! Владислав Гераскевич, мы с тобой!
Перед этим Международный олимпийский комитет запретил Владиславу Гераскевичу использовать «Шлем памяти» на официальных тренировках и соревнованиях, объяснив решение тем, что такая символика, по их мнению, противоречит действующим правилам.
