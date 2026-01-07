Павел Василенко

Барселона уверенно оформила выход в финал Суперкубка Испании, который на этой неделе состоится в Джидде, Саудовская Аравия. В полуфинальном матче каталонцы не оставили никаких шансов Атлетику из Бильбао, разгромив соперника с разгромным счетом 5:0.

Судьбу поединка команда решила еще в первом тайме, забив четыре мяча всего за 16 минут. Начало голевой феерии положил Ферран Торрес, который на 22-й минуте воспользовался передачей Фермина Лопеса и открыл счет. Уже через восемь минут Фермин отметился сам, удвоив преимущество Барселоны.

На 34-й минуте Руни Барджи довел счет до разгромного после еще одного ассистентского действия Фермина, а вскоре Рафинья поставил четвертую точку — бразилец замкнул передачу того же Барджи.

После перерыва Барселона не сбавила оборотов. На 52-й минуте Рафинья оформил дубль и сделал счет 5:0, после чего каталонцы спокойно довели матч до завершения. Теперь команда будет ждать своего соперника в финале, а болельщики с нетерпением мечтают о Эль Класико против Реала, который сыграет полуфинал с Атлетико. Решающий матч запланирован на воскресенье.

Суперкубок Испании, полуфинал

Барселона – Атлетик – 5:0

Голы: Торрес, 22, Фермин, 30, Барджи, 34, Рафинья, 38, 52.