Голкипер Барселоны за сборной Германии Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в Жирону, сообщает Cadena Ser.

После тяжелой травмы опытный вратарь стремится получать постоянную практику, чтобы попасть в заявку сборной Германии на ЧМ-2026.

Сам тер Штеген провел разговор с главным тренером каталонцев Мичелом, в которой проинформировал о желании стать одноклубником Владислава Ваната, Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова.

В текущем сезоне 33-летний немец провел лишь один матч – в 3 раунде Кубка Испании, где Барселона сыграла против Гвадалахары, и тер Штеген сохранил свои ворота «сухими».

Жирона занимает 17 место в Ла Лиге, набрав 18 очков.

Тер Штеген покинул лагерь Барселоны перед матчем с Атлетиком в Суперкубке Испании.