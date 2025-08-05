Павел Василенко

Бывший португальский футболист, а затем спортивный директор Порту Жорже Кошта умер во вторник в возрасте 53 лет. Причиной стала внезапная остановка сердца.

Жорже Кошта находился в тренировочном центре ФК Порту Оливал, когда почувствовал недомогание и получил медицинскую помощь на месте. Первую помощь ему оказала медицинская бригада из Порту, в состав которой входил доктор Нельсон Пуга, с помощью дефибриллятора, а позже Национальная служба экстренной медицинской помощи (INEM).

Кошта только что закончил интервью SportTV, когда около 12:30 по местному времени почувствовал себя плохо. Он попросил присутствующую команду новостей провести интервью в тренировочном центре из-за сильной жары, но вскоре потерял сознание.

Его доставили в больницу Сан-Жуан в Порту в очень тяжелом состоянии и немедленно госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он скончался позже в тот же день.

Кошта был бывшим капитаном Порту, где играл на позиции центрального защитника в течение 15 сезонов. Ярким моментом его карьеры стала победа в Лиге чемпионов в 2004 году под руководством Жозе Моуринью. Он также выиграл Кубок УЕФА, восемь титулов чемпиона страны и пять кубков страны с португальской командой.

Кошта сыграл 50 матчей за сборную Португалии. Он один раз вышел на чемпионат мира и чемпионат Европы, забив два гола на главных соревнованиях. Завершил игровую карьеру в 2006 году.