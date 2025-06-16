Кривбасс близок к первому летнему трансферу
Клуб ищет усиление для состава команды
около 1 часа назад
Бар Лин. Фото: Getty Images
Кривбасс начал трансферную кампанию и завершает переход первого летнего новичка команды.
Первым трансфером Кривбасса должен стать 20-летний Бар Лин, который принадлежит Маккаби Тель-Авив, сообщает ТаТоТаке. Прошлый сезон игрок провел на правах аренды за Хапоэль Хайфа: 21 матч и один гол.
По данным источника, также Кривбасс может подписать украинского нападающего Даниэля Кивинду из румынского Фарула и до двух игроков Ингульца – вингера Олега Пушкарева и центрбека Александра Дихтярюка.
9 июня Кривбасс объявил о назначении нидерландского специалиста Патрика ван Леувена на пост главного тренера команды.
Поделиться