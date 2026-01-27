Сергей Разумовский

Турецкие медиа пишут, что Галатасарай в зимних трансферных планах рассматривает не только Криста Улаи, но и украинского центрального защитника Арсения Батагова. По этой информации, возможное предложение за двух игроков может достигать около 60 млн евро, хотя формат потенциального пакета и распределение суммы между футболистами пока не уточняются.

Taka Gazetesi, утверждает, ссылаясь на комментатора A Spor Реха Капсала, что интерес Галатасарая к Батагову носит предметный характер и выходит за рамки простого наблюдения. Параллельно сообщается, что украинец находится в поле зрения не только турецкого гранда: появляются упоминания и о существенных финансовых предложениях из Англии. На этом фоне в Турции ожидают, что ситуация с возможным трансфером может проясниться уже на этой неделе.

В то же время ранее в турецкой прессе появлялась информация о трансферных приоритетах Трабзонспора: клуб якобы планирует усиление сразу в нескольких линиях и хочет подписать центрального защитника и двух нападающих. Если Батагов в итоге покинет команду, среди кандидатов на замену называют еще одного украинца — Тараса Михавка.

Батагову 23 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за Трабзонспор, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года, также у Трабзонспора есть опция продления еще на один сезон. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.