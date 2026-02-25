После разгромной победы 5:2 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов Галатасарай имеет одну ногу в 1/8 финала, но поездка в Турин против Ювентуса, которому турки никогда не проигрывали, требует максимальной концентрации.

Форма команд и новости перед матчем

Ювентусу нужно настоящее чудо: лишь четыре команды в истории ЛЧ отыгрывали дефицит в 3+ гола после первого матча. Старая синьора проиграла четыре из пяти последних официальных игр и после поражения 0:2 от «Комо» в субботу едва держится в топ-6 Серии А. Однако дома в Лиге чемпионов они не проигрывают уже пять матчей подряд (3 победы, 2 ничьи), а две последние домашние игры в турнире выиграли «всухую».

Галатасарай также проиграл в чемпионате Турции 0:2 Коньяспору, что усилило давление в борьбе за титул. Перед этим команда выиграла пять матчей подряд, забивая по 3+ гола в каждом. Атака турков в огне, но в последних двух выездных еврокубковых матчах они проиграли «всухую». Это напоминает: недооценивать Ювентус дома опасно.

История противостояний

Галатасарай проиграл лишь один из семи последних матчей Лиги чемпионов против Ювентуса (3 победы, 3 ничьи). В то же время турки никогда не побеждали на выезде против итальянских команд в 13 предыдущих попытках (6 ничьих, 7 поражений).

Горячая статистика и тренды

Ювентус забил 3+ гола лишь дважды в последних 12 домашних официальных матчах.

Лишь в одном из пяти последних домашних матчей Ювентуса забивали обе команды.

В трех последних матчах Галатасарая в Лиге чемпионов первый гол забивали в первые 15 минут.

Галатасарай проиграл с разницей 3+ гола лишь в одном из 27 последних выездных официальных матчей.

Ключевые игроки и потери

Прогноз

Ювентусу потребуются голы быстро, поэтому ставка на более 1,5 гола в первом тайме может быть разумным выбором.

