Сергей Разумовский

Центральный полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни находится в шаге от продолжения сотрудничества с туринским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что стороны уже значительно продвинулись в переговорах и выходят на финишную прямую в вопросе нового соглашения.

По данным источника, новый контракт может быть подписан на длительный срок — до лета 2030 года. Также уточняется финансовая составляющая: зарплата американца по обновленным условиям должна составлять около 4 миллионов евро в год чистыми. Это свидетельствует о том, что в Ювентусе рассматривают Маккенни как важного игрока для будущего проекта и готовы закрепить его статус соответствующими условиями.

Текущий контракт 27-летнего хавбека действует лишь до ближайшего лета, поэтому для клуба продление выглядит принципиальным, чтобы избежать ситуации, при которой футболист мог бы покинуть команду на более выгодных для себя условиях или стать объектом активного интереса со стороны других клубов. В текущем сезоне Маккенни демонстрирует заметный вклад в игру Ювентуса: он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Также Ювентус планирует продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти.