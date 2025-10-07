Сергей Стаднюк

Левый Берег объявил о серьезных кадровых перестановках во главе команды. Сначала пресс-служба клуба объявила о завершении сотрудничества с тренерами Вадимом Чернышенко и Александром Ломко.

40-летний Ломко присоединился к штабу команды этим летом. 51-летний Чернышенко работал в клубе более года – сначала с юношеским составом, а затем помогал Виталию Перваку во время дебютного сезона в УПЛ и входил в штаб Андрея Гаврюшова в текущем сезоне Первой лиги.

В то же время новым главным тренером Левого Берега стал опытный украинский специалист Александр Рябоконь. 61-летний наставник в начале 2025 года был тренером-консультантом ФК Лесное, а с лета возглавил команду в ее дебютном сезоне среди профессионалов. После 10 туров Лесное имеет 20 очков и входит в тройку лидеров группы А Второй лиги.

В прошлом Рябоконь работал в Борисфене, Оболони, минском Динамо, черкасском Днепре, ФК Львов, Севастополе и Диназе. Наиболее известный этап его карьеры – более десяти лет в Десне, с которой он занял четвертое место в УПЛ сезона 2019/20 и вывел команду в еврокубки.

Одним из ассистентов Рябоконя стал бывший футболист Николай Ищенко. 42-летний специалист в прошлом выступал за Карпаты, Шахтер, Ильичевец, Металлист, Сталь и Верес. Стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Украины и победителем Кубка и Суперкубка страны.

В 2021 году Ищенко играл за Левый Берег, проведя 21 матч во Второй лиге и Кубке Украины. А после завершения карьеры работал ассистентом Юрия Максимова в Звягеле, Днепре-1 и Ворскле.

