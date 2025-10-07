Сергей Стаднюк

Главный тренер Лесного Александр Рябоконь находится в шаге от того, чтобы возглавить Левый Берег. Об этом сообщило издание SportArena.

На этой должности опытный специалист, который не скрывает финансовых проблем в своем пока нынешнем клубе, должен заменить Андрея Гаврюшова. Его уволили еще 23 сентября.

Близкий уход Рябоконя не скрывают и в Лесном. Директор клуба Виктор Зелинский подтвердил тяжелую ситуацию с наставником.

Правда ли, что Рябоконь находится в шаге от ухода из клуба? Да. У нас с Александром Дмитриевичем хорошие отношения, и учитывая, что у ФК Лесное сейчас определенные проблемы… Я его отпустил так. Никто ни с кем не общался, но – все нормально. Задолжали ему. Надеюсь, у нас все наладится и мы полностью рассчитаемся с Рябоконем. К следующим матчам команду будет готовить Вадик Мельник, – сообщил Зелинский в интервью «Украинскому футболу». Виктор Зелинский Директор ФК Лесное

Ранее Рябоконь не был против видеть в своей команде Евгения Хачериди.