Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини определился с основным нападающим команды на начало нового сезона.

По данным Romabrasil.com, в стартовом составе волков на позицию ведущего форварда выйдет Эван Фергюсон. Украинец Артем Довбик остался вторым вариантом у тренера, чему во многом помешали травмы и недостаток доверия.

В прошлом сезоне Довбик отметился 17 голами и двумя ассистами в 45 матчах за римлян. Контракт Артема с Ромой действует до 30 июня 2029 года, а его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

Ранее Гасперини высказался по поводу Артема Довбика.